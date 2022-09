[Images] France : À la découverte des trésors de la maison de Senghor

La maison de Léopold Sédar Senghor en France, qui ouvre samedi pour la première fois au public pour les Journées européennes du patrimoine, fait rêver les chercheurs qui espèrent y trouver des pépites, comme les brouillons du poète-président sénégalais.



"A la BNF (Bibliothèque nationale de France, ndlr) il y a un fonds Senghor de 629 feuillets mais il n'est pas complet du tout. Senghor a donné accès aux versions 2, 3, 4 mais pas à la version première des textes, où il a plus hésité, tâtonné et expérimenté", explique à l'AFP Claire Riffard, du CNRS, le centre français de recherche scientifique.



L'inventaire du contenu de la maison de Verson, en Normandie (nord-ouest), dont vient d'hériter ce village de 3.600 âmes à 5 km de Caen, reste à faire. Mais la mairie est déjà tombée sur un trésor, selon la chercheuse qui a visité les lieux récemment: dans un placard, un grand cahier à petits carreaux, intitulé "Chant pour Naëtt, poèmes", a constaté sur place l'AFP.



Ce document manuscrit "n'a pas de prix", s’enthousiasme Jean-René Bourrel, qui prépare un dictionnaire Senghor à paraître chez Classiques Garnier. Senghor réécrira ce recueil, destiné au départ à sa première épouse, qui deviendra "Nocturnes" (1961).



"Voilà une pépite. On peut s'attendre à en trouver d'autres", renchérit Souleymane Bachir Diagne, professeur à l'université Columbia aux Etats-Unis, qui a rencontré Senghor à de nombreux reprises. Car "Senghor élaborait son oeuvre poétique quand il prenait ses vacances en Normandie", précise le philosophe sénégalais.



Le futur académicien y a séjourné l'été à partir de 1957, année de son mariage avec Colette Hubert, à Gonneville-en-Auge, puis à Verson, sa seconde épouse ayant eu des propriétés dans ces deux communes.



Les chercheurs ont hâte également d'avoir accès à la bibliothèque de celui qui fut le premier président du Sénégal de 1960 à 1980 avant de s'installer définitivement à Verson, où il s'est éteint en 2001.



Dans le bureau du défenseur de la "civilisation universelle", Lénine côtoie de Gaulle, ou JFK en VO, des poèmes suédois, une traduction allemande de grands poètes français.



Les universitaires attendent surtout avec impatience que soient inventoriés les 25 m3 d'archives évacués en 2015 car attaquées pour certaines par les rongeurs, et stockées de façon sûre aujourd'hui dans un hangar à Bretteville-sur-Odon, une commune qui jouxte Verson.



Préfaces, discours, "tout ce que Senghor écrit est intéressant", souligne M. Bourrel.