France : Dans quelles régions vole-t-on le plus de voitures ?

L'assistant d'aide à la conduite et application GPS Coyote a dévoilé son observatoire annuel sur les vols de voitures.

Chaque année, l'assistant d'aide à la conduite et application GPS Coyote étudie les vols de voitures en France en s'appuyant sur les données de ses traqueurs antivols et celles dévoilées par le ministère de l'Intérieur, complétées cette année par celles de l'assureur Argos. De quoi faire un point très complet sur les vols de véhicules dans l'hexagone...

Les voleurs sont restés confinés !

Sans grande surprise, avec la crise sanitaire, les vols sont en légère baisse en 2020, avec 121.500 vols recensés sur l'année, soit un repli de 13 % par rapport à 2019. Et oui, les voleurs aussi sont restés confinés ! D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur indique que durant le premier confinement les vols ont baissé de 64 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Comme toujours, il existe des "zones chaudes", où les vols sont bien plus fréquents. Les grandes villes en font partie, Paris et l'Ile-de-France en tête, c'est logique. L'Ile-de-France, la région PACA et l'Auvergne-Rhône-Alpes représentent à elles seules presque la moitié des vols en France !

Une voiture volée sur deux est un SUV !

Autre conclusion de cet observatoire des vols : attention à votre SUV ! Cette catégorie de véhicules représente en effet 46 % des vols ! Coyote l'explique par la prolifération des SUV d'une part, et d'autre part par leur valeur généralement plus élevée que les autres voitures, ce qui les rend plus attractifs pour les voleurs. Coyote note que pour 1.000 (...)