France-Elections législatives : Elisabeth Moreno est la candidate « légitime » de la majorité présidentielle dans la 9e circonscription

Elisabeth Moreno, représentante de Macron au Sénégal pour les législatives

Après la présidentielle, place aux législatives. Les Français s’apprêtent, à nouveau, à aller aux urnes pour, cette fois-ci, élire les 577 députés qui constituent leur parlement. Dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, un imbroglio commençait à s’installer sur le choix de la candidate désignée par la majorité présidentielle réunie autour du mouvement « Ensemble ».





Pour clarifier cette affaire, une conférence de presse, organisée par les partisans d’Elisabeth Moreno, s’est tenue ce mardi 24 mai à Dakar. Emmenée par Dieynabou Diallo, coordinatrice pays de la 9e circonscription des Français établis hors de France, cette rencontre a été l’occasion de préciser que le choix du Président français, Emmanuel Macron, pour cette circonscription s’est porté uniquement sur leur candidate.





« On a remarqué que depuis un certain temps, il y a une liste dissidente qui fait le tour des médias pour dire qu’elle a été investie par la majorité présidentielle. Je voudrais juste dire que la seule candidate choisie par le Président est Elisabeth Moreno », a déclaré Dieynabou Diallo. Toujours selon elle, la personne qui se ferait passer pour la candidate de la majorité était, tout comme elle, coordinatrice pays. Sans vouloir dévoiler le nom de la personne concernée, l’intervenante précise que la candidate autoproclamée aurait quitté le mouvement depuis un certain temps.





Elisabeth Moreno, le choix de la « diversité »





Née au Cap-Vert, Elisabeth Moreno a vécu 15 ans sur le continent africain. Elle est la présidente de HP Afrique. Par le passé, elle occupait le poste de présidente de Lenovo France et ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances entre 2020 et 2022. « Avec Moreno, on aura une plus grande opportunité sur la partie diversité pour que nos binationaux soient beaucoup plus présents, notamment les femmes, dans les instances de décisions », soutient Dieynabou Diallo, coordinatrice pays de la 9e circonscription. En tournée dans les États constituant la 9e circonscription, Elisabeth Moreno sera à Dakar ce week-end. Une rencontre avec le Président Macky Sall est prévue.