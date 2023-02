France: enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique

enquête pour fraude contre un investisseur dans les mines en Afrique

Un homme d'affaires français ayant fait fortune dans l'exploitation minière en Afrique est visé par une enquête en France notamment pour fraude fiscale aggravée et blanchiment de corruption.





L'enquête a été ouverte après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignements financiers du ministère français de l'Economie, portant sur des flux financiers importants en provenance de République démocratique du Congo et des Emirats arabes unis au bénéfice de cet homme d'affaires et de son entourage par l'intermédiaire de sociétés écrans et de prête-noms.





L'un des volets de cette enquête concerne l'achat par cet homme d'affaires corse d'un terrain à Ajaccio en Corse, île méditerranéenne française, pour y construire un important ensemble immobilier.





Des perquisitions ont été menées en 2022 et fin janvier à Paris et en Corse, notamment dans une entreprise de BTP et à la mairie d'Ajaccio, a précisé une source judiciaire interrogée jeudi par l'AFP.





Dans le cadre de cette promotion immobilière, la mairie d'Ajaccio avait accepté de vendre en 2018 une parcelle communale classée zone naturelle pour l'aménagement d'un parking.





Des saisies ont été réalisées par le parquet financier pour plusieurs millions d'euros. En raison de cette saisie, le projet immobilier a été bloqué.





L'homme d'affaires, qui n'est plus résident français depuis 2016, avait été entendu par les enquêteurs en janvier 2022 lors d'un séjour en Corse.