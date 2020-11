France / Expiration titres de séjour : « De nombreux étudiants sénégalais ont perdu leurs jobs et contrats d’apprentissage »

L’Association des Étudiants Sénégalais de France (AESF) tire la sonnette. Elle souhaite alerter sur les difficultés actuelles de renouvellement des titres de séjour pour les étudiants étrangers.« Ce phénomène longtemps constaté est exacerbé par la pandémie du Covid-19, surtout depuis la dématérialisation des démarches depuis septembre 2020, avec des conséquences dramatiques. En effet, l’obtention d’un titre de séjour est un impératif pour l’accès aux jobs étudiants, à des stages, à des logements ou encore à des contrats d’apprentissage », liste l’association dans une note parvenue à Seneweb.La même source de renseigner que « De nombreux étudiants ont perdu leurs jobs étudiants et des contrats d’apprentissage à cause de l’expiration et de l’incapacité de renouveler, dans des délais raisonnables, leurs titres de séjour ».Ils ont, à cet effet, lancé une pétition qui a engrangé plus de 10.000 signatures en 3 jours, informe Khadim Dieye, Président de l’Association.