France: l'Assemblée adopte unanimement une résolution en «soutien au peuple iranien»

L'Assemblée nationale française a adopté à l'unanimité, ce lundi 28 novembre, une résolution condamnant notamment la restriction des libertés et des droits des femmes en Iran. Le député Renaissance Hadrien Ghomi avait appelé à « envoyer un message fort ». Le texte a recueilli les voix des 149 députés votants, sous les applaudissements de l'ensemble de l'hémicycle. Le texte condamne « avec la plus grande fermeté la répression brutale et généralisée », à l'égard des « manifestants non violents », « dénonce l'usage de la torture » et « affirme son soutien au peuple iranien dans son aspiration à la démocratie et au respect de ses droits et libertés fondamentales ». En outre, le texte « demande la libération immédiate des ressortissants français détenus arbitrairement », au nombre de sept. Tous les groupes politiques se sont félicités que cette résolution.