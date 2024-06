France : l’Association des Sénégalais de l’Hérault porte plainte après…

Ousmane Kamara, le président de l’Association des Sénégalais de l’Hérault, a actionné la justice française. Et pour cause, enrage-t-il, repris par Les Échos, l’association basée à Montpellier a retrouvé dans sa boîte aux lettres, mardi dernier, un courrier sur lequel était écrit une injure raciste : «La France n’a pas besoin de vous. Dehors les négros».



«C’est inadmissible. Je ne sais même pas exprimer ce que j’ai ressenti en ouvrant l’enveloppe. C’est la première fois que nous recevons un tel courrier, réagit le plaignant, dans tous ses états. C’est de la méchanceté gratuite. Quel est le but de faire ça ? Nous sommes d’être humains. Tous les membres de l’association ont des liens très forts avec la France. Moi-même je me sens parfois plus Français que Sénégalais.»



Kamara et ses compatriotes sont loin d’être intimidés : «On en a vu d’autres. On va juste continuer nos actions associatives. Rien ne va changer. Mais, on ne veut simplement pas de haine.»