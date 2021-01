France : L’espérance de vie et le nombre de naissances en baisse (Insee)

Le nombre de naissances et l’espérance de vie sont en berne, en France. En effet, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui collecte, produit, analyse et diffuse des informations sur l'économie et la société françaises, dans son bilan démographique de l’année écoulée, a révélé, ce mardi 19 janvier, que le nombre de naissances en 2020 a atteint un plus bas niveau depuis 1945, avec 740 000 bébés ayant vu le jour, alors que l'épidémie de Covid-19 a réduit de plusieurs mois l'espérance de vie.





Selon l’Insee, le taux de fécondité a baissé à 1,84 enfant par femme, contre 1,86 en 2019.