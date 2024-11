France : l’ex-députée macroniste Eva Son-Forget a entamé une transition de genre

«Un appel à la tolérance et à la liberté de choix de son identité de genre». Dans un entretien accordé à Blick, lundi 18 novembre, l’ex-députée LREM Joachim Son-Forget a révélé avoir effectué une transition de genre. Si sa transformation a d’abord été physique, avec les cheveux rasés, des pendentifs aux oreilles et du maquillage, elle a ensuite été administrative. Celle, qui avait soutenu Eric Zemmour à la présidentielle de 2022, a ainsi décidé de changer de nom et de s’appeler Eva.





Refus d'obtempérer sous l'empire de la cocaïne

«Ça n’a pas été évident de choisir, mais j’aime bien Eva, une référence à Eve, créée à partir d’une côte d’Adam. Elle a tout de suite fait des bêtises», a-t-elle expliqué. Une référence en lien avec elle, car l’ancienne parlementaire LREM n’a pas été très sage non plus de son côté. En juin dernier, elle avait été interpellée par la police après un refus d’obtempérer, dans le 7e arrondissement de Paris.





Au volant d’une puissante berline, elle avait percuté un véhicule en stationnement après avoir pris la fuite à toute allure dans les rues de la capitale française. Lors de son interpellation, elle a été contrôlée positive à la cocaïne et les forces de l’ordre ont saisi 0,7 gramme de cette même drogue sur elle. L'ancienne élue a donc choisi son nouveau prénom en référence à ses déboires.





Mais ce n'est pas la seule fois où l’ancienne membre du Parti socialiste a pu faire parler d'elle. En 2018, elle s’en était violemment prise à la sénatrice Europe Écologie les Verts Esther Benbassa. «Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer», avait-elle critiqué sur X, anciennement Twitter.