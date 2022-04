France : Le dernier Conseil des ministres du gouvernement Castex décalé de mercredi à jeudi

L’agenda de l’exécutif se précise et il y a déjà un changement. Le Conseil des ministres? de cette semaine, probablement le dernier réunissant l’actuel gouvernement Castex, se tiendra jeudi matin à 11 heures, et non mercredi comme prévu initialement, a-t-on appris de source gouvernementale.



Il s’agira aussi du premier Conseil des ministres que réunira Emmanuel Macron depuis sa réélection dimanche pour un second quinquennat.

Une équipe probablement largement renouvelée



Le chef de l’Etat, qui a passé la journée de lundi à la résidence de La Lanterne, à Versailles, est en train de plancher sur la composition de son futur gouvernement. Selon ses proches, il devrait être finalisé d’ici le Conseil des ministres du 11 mai, voire dès la fin de la semaine prochaine.



Emmanuel Macron compte non seulement remplacer son Premier ministre Jean Castex mais aussi renouveler très largement son gouvernement, avec peu de ministres reconduits, selon un pilier de la majorité. Comme beaucoup veulent rester, « il y aura de la casse », estime-t-il.



La nouvelle équipe gouvernementale, qui pourrait être complétée après les législatives de juin, devra, avec les nouveaux conseillers nommés à l’Elysée, porter les grands chantiers annoncés par le chef de l’Etat (écologie, école, santé, retraites, emploi, pouvoir d’achat). Elle devra également incarner la « nouvelle méthode » qu’il a promise, avec davantage de concertation, pour rassembler un pays « fracturé ».