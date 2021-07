France : le gouvernement lance le comité interministériel sur la laïcité

Le gouvernement présente ce jeudi le comité interministériel de la laïcité, une nouvelle structure destinée à remplacer l'Observatoire de la laïcité dont la direction était contestée. L'exécutif veut ainsi reprendre la main sur ce sujet stratégique en vue de la présidentielle.



Trop complaisant avec l'islamisme, trop militant, finalement trop libre... L'Observatoire de la laïcité était dans le viseur du gouvernement depuis plusieurs mois. Il était condamné à disparaître suite à l'assassinat du professeur Samuel Paty.





Un mois et demi après sa dissolution, le Premier ministre Jean Castex lance ce jeudi 15 juillet le comité interministériel de la laïcité : 18 ministères mobilisés autour du ministère de l'Intérieur. La philosophie vantée au gouvernement est de « ne plus laisser passer les atteintes à la laïcité ».