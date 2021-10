France : Le ministre de l'Intérieur ferme une mosquée et une école coranique

Darmanin ferme une mosquée et une école coranique

Le ministre de l'Intérieur français, Gérard Darmanin, a décidé de la fermeture de la mosquée d'Allonnes. Elle est accusée de légitimer le terrorisme ou le recours au jihad armé. L'école coranique au sein du lieu du culte, accueillant plus de 100 enfants a, elle aussi, été fermée par les autorités françaises qui parlent de lieu d’endoctrinement.





"Sur mon instruction, le préfet de la Sarthe a engagé la fermeture de la mosquée d’Allonnes, près du Mans. Les prêches y prônent notamment le recours au jihad armé, la mort en martyr, la commission d’actes de terrorisme et le recours à la violence", a annoncé le ministre sur sa page Twitter.