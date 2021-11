France : le préfet de Martinique instaure un couvre-feu «jusqu'au retour au calme»

Le préfet de Martinique, dans les Antilles françaises, a décidé jeudi 25 novembre d'instaurer un couvre-feu face aux violences urbaines nocturnes dans l'île, qui connaît comme sa voisine la Guadeloupe un mouvement de protestation, né d'un refus de l'obligation vaccinale des soignants, mais qui a dégénéré en crise sociale.



Les autorités haussent le ton en Martinique. Il était jusqu'à présent possible de circuler jusqu'à 22h. Désormais, ce sera 3 heures plus tôt : à 19h, pour tout le monde sans exception. Avec pour objectif « le retour à une situation apaisée » qui « permet(te) ensuite de dialoguer, de travailler, d'avancer », mais également « le retour du service public et la réouverture du système scolaire », a expliqué le préfet Stanislas Cazelles.



Une mesure prise après 4 nuits émaillées de violences sur l'île, notamment aux niveaux des barrages routiers tenus la journée par des grévistes et qui se transforment la nuit tombée en bataille rangée contre les forces de l'ordre, rapporte notre envoyé spécial Pierre Olivier.



Le préfet a d'ailleurs annoncé que cette nuit, le dispositif policier serait renforcé et plus mobile pour pouvoir suivre les déplacements des casseurs et « cibler les points les plus difficiles ». « Des groupes d'individus ont commis des dégradations et installé des barrages », et « des actes de violence ont eu lieu à l'encontre des forces de sécurité », a argué le représentant de l'État qui a ajouté que « onze personnes » avaient été interpellées et « plusieurs armes » saisies.