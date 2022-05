France-Législatives : Elisabeth Moreno, porte-étendard de Macron, dans la circonscription qui englobe le Sénégal

Elisabeth Moreno, représentante de Macron au Senegal pour les législatives

Le ministre française à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes a été choisie par le président français pour représenter sa coalition récemment rebaptisée Renaissance, informe Jeune Afrique. Cette désignation intervient alors que les électeurs résidant à l’étranger sont appelés aux urnes dès le 27 mai s’ils souhaitent voter en ligne, soit environ deux semaines avant le reste de leurs compatriotes. Elisabeth Moreno défendra donc les couleurs présidentielles dans cette 9ème circonscription des Français de l’étranger qui englobe le Sénégal, mais aussi le Maroc, l’Algérie, la Libye, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Mali, etc.





Née au Cap-Vert en 1970, Elisabeth Moreno connaît bien l’Afrique. Ses origines l’ont forgé à assumer son rôle pour les Français de l’immigration. “Si on m’avait dit un jour, de mon petit Cap-Vert natal, que j’aurais la situation professionnelle que j’ai aujourd’hui et que j’aurais la chance d’inspirer les autres… je n’y aurais pas cru”, déclarait-elle en 2018 à La Tribune. Une expérience de “fille d’immigrés » qui l’aura amenée à « développer un grand sens d’adaptation et une résistance aux défis”.