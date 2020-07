France : Macron nomme 11 secrétaires d'État

Adrien Taquet (en haut à gauche), Bérangère Abba, Clément Beaune, Jean-Baptiste Lemoyne, Joël Giraud et Olivia Grégoire font partie des secrétaires d’Etat nommés dimanche. AFP

Trois semaines après la nomination des ministres du gouvernement Castex, onze secrétaires d'État ont, à leur tour, été nommés dimanche 26 juillet par l'Elysée, sur proposition du premier ministre.





Cinq d'entre eux faisaient déjà partie du précédent gouvernement. Nommée lors du premier gouvernement Philippe, Sophie Cluzel reste secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Jean-Baptiste Lemoyne conserve son secrétariat d'État dédié au tourisme, aux Français de l'étranger et à la francophonie. En première ligne lors des débats sur l'application StopCovid, Cédric O conserve son poste de secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Laurent Pietraszewski est, lui, toujours chargé des retraites et de la santé au travail, tout comme Adrien Taquet, qui reste secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles.





Six autres personnalités font leur entrée





En plus de ces cinq personnes, six nouvelles personnalités font leur entrée au gouvernement.





Clément Beaune, chargé des affaires européennes





Longtemps conseiller d'Emmanuel Macron, Clément Beaune devient secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il avait déjà été pressenti pour ce secrétariat d'État en mai 2019, après le départ de Nathalie Loiseau, mais Amélie de Montchalin lui avait alors été préférée. Diplômé de Sciences Po Paris, énarque promotion Willy Brandt (2007-2009), il conseille le chef de l'État depuis 2014 sur les questions européennes. Il entre au gouvernement quelques jours après avoir participé activement au sommet européen, "historique" selon Emmanuel Macron, où les 27 États de l'Union européenne se sont accordés sur un plan de relance de 750 milliards d'euros.





Bérangère Abba, chargée de la biodiversité





Élue en 2017 pour la première fois à l'Assemblée, la députée LREM Bérangère Abba a succédé à Luc Chatel dans cette circonscription de la Haute-Marne. Elle est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et était la référente thématique nationale "transition écologique" pour La République en marche. En début de législature, elle est devenue membre du conseil national de la transition écologique. Elle a aussi participé à la commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires. Elle préside en outre le groupe d'études de l'Assemblée nationale consacré aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux. Elle avait signé une tribune dans Le Monde affirmant que "l'écologie est au cœur de l'acte II du quinquennat".





Nathalie Elimas, chargée de l'éducation prioritaire





Députée Modem du Val-d'Oise et conseillère régionale Ile-de-France, Nathalie Elimas a été nommée secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Ancienne juriste reconvertie dans l'enseignement et directrice d'école, elle s'est engagée en politique pendant la campagne présidentielle de 2007, au côté de François Bayrou. Comme le raconte Libération, "depuis le début de la législature, elle a porté de nombreux travaux aussi bien sur le thème de la famille que du handicap. […] L'élue du Modem était jusqu'alors également membre de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de la République".





Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et de l'engagement





Députée Modem, Sarah El Haïry (Loire-Atlantique), est nommée secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'éducation. Après des premières heures de militantisme passées à l'UMP, elle avait rejoint le parti centriste en 2014. Soutenue par La République en Marche, elle avait battu le socialiste Michel Ménard, élu depuis 2007, et avait indiqué qu'elle comptait quitter son emploi de responsable commerciale dans une société coopérative pour se consacrer pleinement à son poste de députée. Elle a depuis été élue conseillère municipale de Nantes. A l'Assemblée nationale, la députée siégeait à la commission des finances. En novembre 2018, elle avait été rapporteure sur une proposition de loi visant à améliorer les trésoreries des associations. En juin dernier, elle a remis au gouvernement un rapport intitulé "Pour une philanthropie à la Française".





Olivia Grégoire, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable





Porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale, la députée de Paris Olivia Grégoire est aussi vice-présidente de la commission des finances et présidente de la commission spéciale chargée d'examiner la loi Pacte (la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises). Fondatrice d'un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise à destination des PME et start-ups, Olivia Grégoire est engagée de longue date avec la droite libérale et le centre droit. Elle est passée par les cabinets ministériels de Jean-Pierre Raffarin et Xavier Bertrand.





Joël Giraud, chargé de la ruralité





Ancien rapporteur général du budget sur le souhait du président de la République, le député LREM (Hautes-Alpes) Joël Giraud est nommé secrétaire d'État chargé de la ruralité. Ancien haut fonctionnaire, passé lui-même par Bercy via Tracfin, organe de lutte contre le blanchiment de capitaux, Joël Giraud est un radical de gauche tôt rallié à La République en Marche. Il a été pendant 28 ans (de 1989 à 2017) maire de L'Argentière-la-Bessée, une commune de plus de 2000 habitants.