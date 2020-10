France : Menacé d’expulsion, Bamba Niang sauvé de justesse par...

Hello Kombini, pouvez vous dire à ce Monsieur de prendre contact avec moi. Je vais lui donner sa chance — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) October 10, 2020

Titulaire de 3 Masters 2, Bamba Niang était dans l’obligation de trouver un emploi rémunéré 1,5 fois le Smic, et pertinent dans son domaine d’étude, pour ne pas être expulsé du territoire français. L’étudiant était en sursis, car son attestation provisoire de séjour devait expirer dans quelques jours. Suite à son cri du cœur diffusé ce samedi 10 octobre sur Konbini News, un employeur lui a tendu la perche. Sensible à sa situation, Jean Rottner, président du Conseil Régional du Grand Est et 1er adjoint au maire de Mulhouse, lui a offert une embauche. Un dénouement heureux pour Bamba Niang.