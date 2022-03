France : Pape Diouf, médaillé d’or à titre posthume !

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf, décédé en mars 2020, a été honoré à titre posthume. Il a reçu vendredi dernier une médaille d’or décernée par la Ligue universelle du Bien public.



La distinction a été remise à Alexandre Faure, président de la fondation qui porte le nom du défunt, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au Sénat français.



Pape Diouf a été honoré pour avoir «œuvré à la valorisation et à la protection des joueurs de football en général et des joueurs africains en particulier».



La Ligue universelle du Bien public ajoute : «Votre parcours exceptionnel marqué par le travail, le courage et la persévérance fait de vous un véritable serviteur de l’Homme.»