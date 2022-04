France-Premier tour Présidentielle : Emmanuel Macron largement en tête…

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle avec, respectivement 28,6% et 24,4%, selon les estimations d’Ifop-Fiducial. Le président sortant est arrivé largement en tête de ce premier tour et retrouvera sa rivale de 2017 le 24 avril, lors du second tour.