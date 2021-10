France: Près de 130.000 euros en fausse monnaie saisis sur un Sénégalais lors d'un banal contrôle

Un Sénégalais de 43 ans en situation irrégulière a été interpellé à Paris suite à un contrôle inopiné. Il était en possession de nombreux billets de banque. La perquisition de son domicile a permis la découverte de près de 130.000 euros en fausses coupures, indique l'AFP citant une source policière.



«Il s'agit de la plus grosse saisie connue de faux billets de ce type de contrefaçon en Europe», selon cette source.



Le suspect en situation irrégulière, avait une enveloppe contenant 200 faux billets. Il a été placé en garde à vue mercredi dernier pour les chefs notamment de détention et transport de fausse monnaie en bande organisée, usage de faux documents administratifs et blanchiment, a confirmé le parquet de Paris.



Déjà connu des services de police pour différents délits liés à l'usage de stupéfiants, de rébellion et de recel de vol, l'homme a affirmé n'être «qu'une mule» au sein de ce trafic de fausse monnaie.



La garde à vue du suspect, qui peut durer jusqu'à 96 heures pour ce type d'affaires, est toujours en cours dans les locaux dans l'Office central de répression du faux monnayage (OCRFM), désormais chargé des investigations.



La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est considérée comme un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle et de 450.000 euros d'amende.