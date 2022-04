France/Présidentielle: Jean-Marie Le Pen convaincu de la victoire de sa fille

Le père en est convaincu, sa fille est «la future présidente de la République». Dans Le Parisien, Jean-Marie Le Pen a salué le «résultat remarquable» de Marine Le Pen qui, portée par 23,31% des voix, accède au second tour de l'élection présidentielle et fait désormais face à Emmanuel Macron.



Le couronnement d'une «belle campagne», a estimé l'ancien président d'honneur du Front national, persuadé désormais que «tous ceux qui ont voté pour des candidats de l'opposition devraient se retrouver derrière Marine Le Pen pour faire battre Monsieur Macron». Et d'ajouter : «Pas Macron, pas deux fois. Une fois, c'était déjà beaucoup, la deuxième fois, c'est trop !».