France : Que disent les derniers sondages à deux jours du second tour ?

Deux jours avant le second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron domine toujours les estimations réalisées par les instituts de sondages. Selon la dernière étude hebdomadaire BVA, il est crédité de 55,5 % des intentions de vote contre 44,5 % pour Marine Le Pen. Même résultat selon le baromètre – hebdomadaire également – d’Elabe. Emmanuel Macron est même placé à 57 % des voix dans les derniers sondages « rolling » des instituts Opinion Way et Ipsos-Sopra Steria (contre 43 % pour sa rivale). En revanche, les résultats des derniers sondages Ifop et Harris Interactive sont un peu plus cléments pour la candidate d’extrême droite : elle est créditée de 45 % des intentions de vote, contre 55 % pour Emmanuel Macron.