France/Remaniement : La composition du gouvernement

Nouveau remaniement dans le gouvernement Français

Seize ministres, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d'Etat: un mois et demi après la nomination d'un premier gouvernement, l'Elysée a dévoilé lundi la constitution du nouvel équipage ministériel du second quinquennat d'Emmanuel Macron.





Ministres

Economie, finances et souveraineté industrielle et numérique: Bruno Le Maire





Intérieur et Outre-mer: Gérald Darmanin





Europe et Affaires étrangères: Catherine Colonna





Garde des Sceaux, Justice: Eric Dupond-Moretti





Armées: Sébastien Lecornu





Travail, plein emploi et insertion: Olivier Dussopt





Education nationale et jeunesse: Pap Ndiaye





Enseignement supérieur et recherche: Sylvie Retailleau





Agriculture et souveraineté alimentaire: Marc Fesneau





Transition écologique et cohésion des territoires: Christophe Béchu





Transition énergétique: Agnès Pannier-Runacher





Culture: Rima Abdul-Malak





Santé et prévention: François Braun (entrant)





Solidarités, autonomie et personnes handicapées: Jean-Christophe Combe (entrant)





Transformation et fonction publique: Stanislas Guerini





Sports et Jeux olympiques et paralympiques: Amélie Oudéa-Castéra





Ministres délégués

- Auprès de la Première ministre:





Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement: Olivier Véran





Relations avec le Parlement: Franck Riester





Egalité entre les femmes et les hommes, diversité et égalité des chances: Isabelle Rome





- Auprès du ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique:





Comptes publics: Gabriel Attal





Industrie: Roland Lescure (entrant)





Transition numérique et télécommunications: Jean-Noël Barrot (entrant)





Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme: Olivia Grégoire





- Auprès du ministre de l'Intérieur, de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires:





Collectivités territoriales: Caroline Cayeux (entrante)





- Auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer:





Outre-mer: Jean-François Carenco (entrant)





- Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:





Commerce extérieur, attractivité et Français de l'étranger: Olivier Becht (entrant)





- Auprès du ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse:





Enseignement et formation professionnels: Carole Grandjean (entrante)





- Auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires:





Transports: Clément Beaune





Ville et logement: Olivier Klein (entrant)





- Auprès du ministre de la Santé et de la prévention:





Organisation territoriale et professions de santé: Agnès Firmin Le Bodo (entrante)





- Auprès du ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées:





Personnes handicapées: Geneviève Darrieussecq (entrante)





Secrétaires d'Etat

- Auprès de la Première ministre:





Enfance: Charlotte Caubel





Mer: Hervé Berville (entrant)





Economie sociale et solidaire, vie associative: Marlène Schiappa (entrante)





- Auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer





Citoyenneté: Sonia Backès (entrante)





- Auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères:





Europe: Laurence Boone (entrante)





Développement, francophonie et partenariats internationaux: Chrysoula Zacharopoulou





- Auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Education nationale et de la jeunesse:





Jeunesse et service national universel: Sarah El Haïry (entrante)





- Auprès du ministre des Armées





Anciens combattants, mémoire: Patricia Mirallès (entrante)





- Auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires:





Ecologie: Bérangère Couillard (entrante)