France: trois agents pénitentiaires tués dans l'attaque de leur fourgon

Trois agents pénitentiaires sont décédés mardi matin dans l'attaque de leur fourgon qui transportait un détenu entre Rouen et Evreux, dans le nord-ouest de la France, a-t-on appris de source policière.

"Trois agents de la pénitentiaire sont décédés victimes de tirs de fusil à pompe" lors de l'attaque vers 11H00 (09H00 GMT) "à la voiture bélier" au péage d'Incarville dans l'Eure d'un fourgon qui transportait un détenu, a précisé la même source. Celui-ci a pris la fuite.

Selon une autre source policière, l'attaque a été menée par un commando de plusieurs malfaiteurs qui ont utilisé deux véhicules, dont on ignore le nombre.

L'un de ces véhicules a été retrouvé peu après les faits, "carbonisé", dans un lieu qui n'a pas été précisé par cette source.

La première source policière a indiqué que les malfaiteurs avaient pris la fuite et que l'un d'eux avait été blessé.

sm-cor-mb/mas/gvy/dlm

© Agence France-Presse

????Vidéo de l’attaque à #Incarville : où un commando armé a attaqué un fourgon pénitentiaire lors du transfert d’un trafiquant de drogue. On déplore 2 agents décédés et 3 blessés. Un des malfaiteurs : Mohamed.A est connu pour pour tentative d'homicide et stups. pic.twitter.com/mEU1NlFnhb