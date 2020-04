France: un 1er-Mai à l'ère du Covid-19

C’est un 1er-Mai pas comme les autres qui se prépare : un 1er-Mai en pleine pandémie. Pas question pour autant de ne pas marquer la fête du Travail. Le président de la République a décidé, malgré le confinement, de maintenir la traditionnelle cérémonie de remise du muguet, mais en petit comité. Adaptation aussi dans le reste de la classe politique.





Il y sera aux aurores. Pour fêter les travailleurs, Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste (PC), distribue tôt ce vendredi matin des brins de muguet au personnel soignant de l'hôpital de la Salpêtrière où sont soignés de nombreux malades du Covid-19. Confinement oblige, seule une vente virtuelle de muguet a pu être organisée par le Parti communiste cette année.





Du côté de la France Insoumise (LFI), on mise encore une fois sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Lancement d’un appel à se filmer entrain de taper sur une casserole, en ce 1er-Mai, puis manifestation en ligne prévue en fin d’après-midi avec un slogan virtuel : « plus jamais ça ».





« Virtuel », le mot d’ordre aussi du Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui donne rendez-vous à ses partisans sur sa page Facebook en fin de matinée pour une émission spéciale consacrée à la crise sanitaire. L’occasion – plus que de fêter les travailleurs – de s’en prendre une nouvelle fois à la gestion gouvernementale de la pandémie.





Un peu plus tôt, Marine Le Pen aura déposé une gerbe devant l’une des statues de Jeanne d’Arc à Paris à quelques centaines de mètres de son père, Jean-Marie Le Pen.





Les militants au balcon ou en ligne





Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les syndicats et leurs cortèges ne défileront pas ce vendredi dans les rues des grandes villes de France pour célébrer la fête du Travail ou porter leur revendications. Et même si certains militants sont bien décidés à se faire voir et entendre, ce 1er-Mai 2020 s'annonce forcément très particulier.





En 50 ans, Marc n'avait jamais manqué un seul défilé du 1er-Mai. Y renoncer est un véritable crève cœur pour ce retraité du secteur bancaire, toujours syndiqué à la CGT.





« C'est aussi un confinement de la parole. C'est une situation que je vis difficilement parce que j'ai l'habitude d'intervenir sur la place publique, et là je n'ai pas le droit. Je suis dans un tout petit village donc je ne me vois pas me mettre à la fenêtre à crier tout seul, mais si j'étais à Paris, oui, je ferais quelque chose sur mon balcon. »





Aux balcons, avec des slogans ou des casseroles, les militants syndicaux sont appelés à faire entendre leur voix ce vendredi. Moins bruyante, mais toute aussi visible, la solution en ligne avec les réseaux sociaux ou alors, cette nouvelle plate-forme de manifestation virtuelle : Manif.app. Sans s'inscrire, l'utilisateur peut créer un avatar, un double anonyme, et le faire défiler n'importe où sur une carte.





« Il est visible par tout le monde et donc vous décidez tous de vous mettre à un certain endroit, – place de la République ou quelque part –et en fait tous les avatars apparaissent sur la carte à l'endroit donné. Vous pouvez aussi mettre un slogan. Donc, il y a une petite case où on peut rentrer un slogan et ce slogan apparait au-dessus de l'avatar. Alléatoirement il s'affiche, çà donne une certaine dynamique », explique Antoine Schmitt, concepteur du projet.





Bien réelle, mais tout aussi étonnante, la manifestation en solitaire. Option choisie par le secrétaire départemental de Force Ouvrière (FO) dans le Loir-et-Cher. Éric Gondy a prévu sa pancarte, ses slogans, mais il sera tout seul sur la place de la République de Blois. La véritable, évidemment.





? Une manifestation sur les réseaux sociaux





Les organisations syndicales ne s'avouent donc pas vaincues et elles rivalisent d'invention. Yvan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT, malgré le confinement, propose une manifestation sur les réseaux sociaux, pour le moins originale.





On va demander à chaque travailleur de prendre un symbole d'une pièce de puzzle et de marquer un message sur ce qu'il pense du monde du travail en 2020 dans une période de confinement pour l'envoyer sur les réseaux sociaux.





? Le muguet, un porte-bonheur au goût confiné





En France, la tradition du muguet ce 1er-Mai, fête du Travail, devra s’adapter à l’obligation de confinement, au grand dam des fleuristes et des horticulteurs. Ils pourront livrer du muguet ou le vendre s'il a été préalablement commandé, mais ils tourneront au ralenti. D'habitude, soixante millions de brins de ces petites fleurs à clochettes sont vendus en France. Cela représente un chiffre d'Affaires de 7 millions d'euros pour les fleuristes. Dans ce contexte, les producteurs peinent à écouler leur production. C'est en partie le cas de cet horticulteur de la région nantaise, épicentre du muguet dans l’hexagone.





On va vendre à peu près 70% de notre récolte. Les fleuristes n'étaient pas présents...