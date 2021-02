France : Un agent de sécurité sénégalais faisant travailler sous son nom 15 compatriotes clandestins interpellé

Il a utilisé une ruse bien connue : celle de faire travailler des personnes sous sa propre identité en vue de récupérer leurs salaires. "Il a fourni des copies de ses agréments d'agent de sécurité, de son titre de séjour et de ses documents bancaires à une quinzaine d'individus. Tous étaient d'origine sénégalaise comme lui et tous étaient en situation irrégulière".



Police aux Frontières Sud-Ouest #interpellation d'un agent de sécurité sénégalais faisant travailler sous son nom 15 compatriotes clandestins. Il a perçu 170000€ de salaire en 2020 et en a rétrocédé une infime partie à ceux qu'il exploitait. Il est placé sous contrôle judiciaire pic.twitter.com/sEaD2KZXll — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) February 16, 2021



Les agents de la brigade mobile de recherche zonale de la Police aux Frontières ont eu vent de l'escroquerie en décembre dernier. Ces policiers sont chargés de lutter contre l'exploitation des migrants. Ils recherchent toute personne qui tenterait de tirer profit de la détresse des sans-papiers pour s'enrichir.Ils sont 15 en Nouvelle-Aquitaine.Samedi dernier ils ont interpellé un agent de sécurité d'origine sénégalaise à l'aéroport de Bordeaux. Il allait décoller pour Roissy dans l'objectif de rejoindre Dakar. Il allait s'enfuir."Son trafic a commencé fin 2019, début 2020" indique le responsable de la brigade néo-aquitaine. "Il avait tous les agréments pour être agent de sécurité, il habitait à Bordeaux et travaillait dans le secteur".Ces faux "clones" partaient signer des contrats aux quatre coins de l'hexagone. "Sur l'année 2020, l'ensemble des salaires perçus se sont élevés à 170 000 euros. Il ne reversait qu'une centaine d'euros par mois aux clandestins" précise le responsable de l'enquête.Le reste, l'escroc le transférait au Sénégal où il investissait dans l'immobilier. "Il achetait des terrains pour faire construire et se constituer un patrimoine".Juste avant son interpellation samedi, il semblait se sentir menacé d'où sa volonté de fuir. Il avait demandé à ses 15 petites mains d'arrêter de travailler sous son nom.Il a été déféré au parquet de Bordeaux lundi matin et placé sous contrôle judiciaire. Son passeport lui a été retiré. Il comparaîtra en juin prochain devant la justice.Il est poursuivi pour blanchiment de travail dissimulé, fraude fiscale, aide au séjour irrégulier et fourniture frauduleuse de documents administratifs.