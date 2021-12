France : Un cimetière musulman saccagé

Une vague d’indignation. La maire de Mulhouse, la LR Michèle Lutz, a condamné ce dimanche 12 décembre auprès de l’AFP les dégradations découvertes la veille au soir dans le carré musulman du cimetière de sa ville, qui ont également fait réagir le Conseil français du Culte musulman et d’autres élus.



“Nous avons retrouvé des éléments de décoration des tombes, des fleurs, des vases, des statuettes, dispersés sur le sol, dans le carré musulman du cimetière”, a expliqué la maire de la ville. “Mais je précise que les tombes en tant que telles n’ont pas été profanées.”



“Je condamne ces faits. Une tombe est un symbole qui doit être respecté, je comprends que les familles aient été choquées par ce qu’elles ont vu”, a-t-elle ajouté. “Un cimetière doit rester un endroit de recueillement et de sérénité”. Elle a précisé qu’au moins une personne avait déposé plainte.





Un acte “lâche et odieux”



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a également condamné ces actes, précisant sur Twitter que “quasiment toutes” les tombes ont été “saccagées”. Il a appelé les pouvoirs publics à “mettre tout en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte abject”.



“C’est un acte lâche et odieux, un outrage à la conscience collective”, a dénoncé sur Twitter le président du Conseil régional du Grand-Est, Jean Rottner, ancien maire de Mulhouse. Il a souhaité “que toute la vérité puisse être faite. Vite”.



Le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs (Mouvement démocrate), a lui aussi condamné “de toutes (ses) forces la profanation”, indiquant que les victimes étaient “invitées à se rendre au commissariat pour porter plainte”.

De son côté, sa collègue insoumise à l’Assemblée Mathilde Panot a fait part de son “indignation et émotion après la profanation du carré musulman du cimetière de Mulhouse” et appelé à ce que l’enquête permettre de mettre la main sur le ou les coupables.



