France : Un homme retrouvé nu et ensanglanté déclare avoir mangé ses parties génitales

Un homme a été retrouvé nu et ensanglanté sur la voie publique par la police, jeudi 25 août 2022, à Chilly-Mazarin (Essonne)

La police de Chilly-Mazarin, en Essonne dans le sud de Paris, a été confrontée à une situation aussi bizarre qu’ébouriffante. En effet, elle a trouvé un homme nu et en sang sur la voie publique et le blessé a affirmé s’être auto-émasculé et avoir mangé ses testicules et une partie de son pénis.





Les faits se sont déroulés ce jeudi 25 août vers 7h du matin. La police a reçu un appel signalant qu’un individu marchait dans la rue, nu et ensanglanté et selon les témoignages, il errait depuis un moment avant d’être retrouvé devant un magasin par la police.





Interrogé par les forces de l’ordre, l’homme aurait affirmé s’être coupé ses parties génitales avant de les ingérer. Il aurait aussi tenu des "propos incohérents".





Il a alors été conduit au centre hospitalier d’Orsay. Si son pronostic vital n’est pas engagé, l’homme a perdu beaucoup de sang et ses blessures sont très sérieuses.





Effectuant une fouille dans son appartement, la police a effectivement retrouvé un couteau ensanglanté et du sang partout, confirmant pour l’heure les dires de l’individu.