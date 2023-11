France : Un sénateur mis en examen pour avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle

Le sénateur de Loire Atlantique Joël Guerriau (Horizons) a été mis en examen vendredi soir pour avoir drogué une députée du même département et amie de longue date, Sandrine Josso (MoDem), en vue de l'agresser sexuellement.





Au terme de sa garde à vue entamée jeudi, M. Guerriau a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle", ont indiqué le parquet et son avocat.





Sollicité par l'AFP, le parquet de Paris a précisé que le contrôle judiciaire imposé au sénateur lui interdisait "de se rendre au domicile de la victime" et "d'entrer en contact avec les victimes et témoins".





Selon le ministère public, la plaignante se serait sentie mal après avoir pris un verre dans la nuit de mardi à mercredi au domicile parisien du sénateur, âgé de 66 ans, avec qui elle n'entretenait pas de relation intime.





"Joël Guerriau est désormais libre et pourra s'expliquer sur les faits", s'est réjoui son conseil, Me Rémi Pierre Drai dans un communiqué transmis à l'AFP.





L'élu "se battra en outre pour démontrer qu'il n'a jamais voulu administrer à sa collègue de travail et amie de longue date une substance pour abuser d'elle" et "démontrera que c'est une erreur de manipulation qui a causé le dramatique désagrément subi par sa collègue députée", a ajouté Me Drai.





"Joël Guerriau n'est pas un prédateur, il n'est pas un adepte de la soumission chimique, il est un honnête homme, respecté et respectable qui rétablira son honneur et celui de sa famille", a conclu l'avocat.





Lors d'une confrontation de près de deux heures organisée vendredi dans les locaux du 3e district de la police judiciaire parisienne, Joël Guerriau a nié les accusations de Sandrine Josso, qui affirme avoir été droguée à son insu.





Selon son avocate, Me Julia Minkowski, la députée a été "prise de malaises après avoir bu une coupe de champagne", puis a aperçu le sénateur "se saisir d'un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc, dans un tiroir de sa cuisine".





- "Droguée à son insu" -

"Elle a alors compris qu'il était en train de la droguer à son insu", a affirmé à l'AFP Me Minkowski .





Des prélèvements dans l'organisme de Mme Josso ont révélé la présence d'ecstasy, avait indiqué jeudi le parquet de Paris. Des perquisitions ont ensuite été menées au bureau du sénateur, ainsi qu'à son domicile où les enquêteurs ont retrouvé de l'ecstasy, selon le parquet.





Les résultats de ces analyses "démontrent (...) que Joël Guerriau est négatif à toutes les substances illicites", a toutefois tenu a assurer vendredi soir son avocat.





"Sandrine Josso est toujours en état de choc", avait déclaré à l'issue de la confrontation Me Minkowski.





"Elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens. A cela s'ajoute un sentiment de trahison et d'incompréhension totale. Joël Guerriau était un ami depuis une dizaine d'années, en lequel elle avait toute confiance", a précisé l'avocate.





Me Minkowski a annoncé à l'AFP qu'elle se constituerait partie civile lundi.





Selon des sources proches du dossier, M. Guerriau a raconté avoir cru s'être procuré, auprès d'un membre du Sénat, un euphorisant et non de l'ecstasy, pour sa propre consommation afin de faire face à ce qu'il a décrit comme des épreuves personnelles.





Vendredi matin, le ministre Christophe Béchu, secrétaire général du parti Horizons, a affirmé que le sénateur ne pouvait "rester au sein du parti (...) s'il y (avait) le moindre doute".





Le mouvement fondé par Edouard Philippe doit tenir samedi matin un bureau politique.