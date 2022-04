France : Une fois élue, Marine Le Pen promet de sortir de l’OTAN

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront à nouveau lors du second tour de la présidentielle française. Arrivés respectivement premier et deuxième avec 27,84% des voix contre 23,15%, les deux leaders politiques peaufinent leurs armes en vue du grand final du 24 avril (date du second tour). Dans cette perspective, la candidate du Rassemblement National (RN) a tenu une conférence de presse ce mercredi à Paris.





La leader d’extrême droite a, pendant une heure, dévoilé les grands chantiers qu’elle compte entamer à la tête de l’Etat français. Parmi ces points figure celui de la participation de la France à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). A ce sujet, Marine Le Pen est prête à prendre une décision forte : « La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si, elle est indépendante. C’est là un paradoxe que comprennent mal les mondialistes mais que nous autres nationaux nous savons être une vérité éternelle. C’est l’une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l’OTAN. »





Elle se justifie : « L’équidistance qui découle de cette posture indépendante consiste à comprendre le monde avant de le juger à travers les lunettes myopes de l’idéologie à comprendre la géopolitique des nations sans la condamner d’emblée. »





Toujours dans l’optique d’un résultat favorable au soir du 24 avril, Marine Le Pen assure qu’elle militera pour un rapprochement entre l’organisation de défense et la Russie.





« Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée, et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d’un rapprochement stratégique entre l’OTAN et la Russie comme cela avait naguère était envisagé », déclare-t-elle.