François Bayrou, proche de Macron, sera jugé pour détournement de fonds européens

Des juges d’instruction en France ont ordonné jeudi un procès contre un pilier de la majorité présidentielle et dix autres personnes dans une affaire de détournement de fonds publics européens, a appris l’AFP de source proche du dossier.



Proche du président Emmanuel Macron, François Bayrou, 71 ans, devra être jugé devant un tribunal correctionnel pour répondre des pratiques présumées du MoDem, le parti centriste qu’il préside et qui fait partie de la coalition présidentielle au Parlement.



M. Bayrou et d’autres responsables du MoDem sont soupçonnés d’avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient travaillé, au moins partiellement, pour le parti entre 2009 et 2014 au lieu d’aider des eurodéputés élus au Parlement de Strasbourg, dans l’est de la France.



Aux côtés de M. Bayrou seront notamment jugés d’autres cadres du parti centriste, dont un ancien ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy, dans cette nouvelle affaire judiciaire embarrassante pour Emmanuel Macron et son équipe.





Ses ministres de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et du Travail, Olivier Dussopt, sont déjà visés par des enquêtes judiciaires tandis que son bras droit Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, a, lui, été inculpé dans une affaire de conflits d’intérêts avec l’armateur italo-suisse MSC.





“Système frauduleux”