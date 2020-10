François Hollande remet en cause la présence de la Turquie dans l'Otan

La Présence de la Turquie dans l'Otan

La présence de la Turquie au sein de l'Otan "doit être posée avec nos alliés" en raison de ses "comportements agressifs (...) à l'égard de pays alliés", a jugé mercredi l'ancien président français François Hollande (2012-2017).

Que font "la France, la Turquie, dans la même alliance? ", s'est interrogé sur la radio France Info le prédécesseur d'Emmanuel Macron, rappelant que le pays est "un allié" de la France en vertu de sa présence au sein de l'Otan.





“Cette question ne peut plus être écartée”





"Il s'agit de politiques agressives de la Turquie à l'égard de pays alliés, et qui encouragent des conflits armés aux portes de l'Europe", a estimé l'ancien président français. "Cette question ne peut plus être écartée" parce qu'en raison du soutien américain, "nous devrions accepter d'un allié de tels comportements", a ajouté M. Hollande.





“Un comportement qui n’est pas acceptable”





"La Turquie aujourd'hui a un comportement en Syrie qui n'est pas acceptable, provoquant des conflits qui peuvent encourager les organisations terroristes à ressurgir", a expliqué François Hollande, citant également le rôle de la Turquie dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et son "comportement" en Libye.





“C’est grave”





Les attaques personnelles du président turc Recep Tayyip Erdogan envers Emmanuel Macron, "c'est grave", a-t-il encore jugé. Selon lui, les "comportements agressifs de la Turquie, oui, ça pose un problème de présence de la Turquie dans l'Alliance atlantique".





Erdogan caricaturé par Charlie Hebdo





Ankara a condamné mercredi une caricature moquant M. Erdogan à la une de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo qui reflète, selon elle, une "hostilité contre les Turcs et l'islam". C'est le dernier épisode en date d'une série de tensions entre la Turquie et la France.





Appel au boycott des produits français