Frontière Tchad-Libye : 20 migrants meurent déshydratés

20 migrants meurent déshydratés

Malgré les nombreux cas de décès causés par la migration irrégulière, des personnes continuent la mer et le désert, au péril de leur vie.





Selon l'Organisation internationale pour les migrations (Oim) au moins 20 migrants ont perdu la vie dans le désert libyen. L'Oim déplore et renouvelle son appel à une action plus forte pour protéger les migrants le long de la frontière entre le Tchad et la Libye.





En effet, le 28 juin, les corps de 18 personnes auraient été retrouvés près de la frontière entre la Libye et le Tchad.

Les services d'ambulance et d'urgence libyens révèlent que le groupe serait mort de déshydratation.