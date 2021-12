Fusillades en série: les trafiquants de drogue sèment la panique sur les plages mexicaines

Des Marines surveillent la plage de Cancun au Mexique

Pour la troisième fois en quelques semaines, des touristes ont dû se mettre à l’abri alors que des criminels armés ont ouvert le feu sur l’une des plages paradisiaques de la péninsule du Yucatán, au Mexique.

Andy Guyrich et Kerry Arms, deux touristes américains actuellement en vacances dans la région, ont évoqué “deux ou trois hommes armés” venus sur la plage en jet ski.





“Soudainement, nous avons dû nous mettre à l’abri”, a raconté Andy Guyrich à Fox News, ajoutant que lui et sa petite amie étaient “terrifiés”. La jeune femme, comme de nombreux autres touristes, a d’abord cru qu’il s’agissait d'une “sorte de spectacle”. “Les gens ont regardé pendant peut-être cinq secondes. Puis tout le monde a commencé à se redresser et les gens se sont enfuis en pleurant et en criant de panique”, a déclaré Kerry Arms.





“J’ai vu que les hommes étaient armés et qu’ils tiraient en l’air”, a déclaré Rick Lebassa, un autre touriste originaire de l’État du Maine. Choqué, il précise qu’il ne les a pas vu tirer en direction des personnes présentes sur la plage.









Selon la police, il n’y a pas eu de victimes et les tireurs ont disparu aussi vite qu’ils sont venus. Les jet-skis ont ensuite été retrouvés sans surveillance dans la zone et confisqués, a déclaré le chef de la police de l’État côtier de Quintana Roo, sur la péninsule du Yucatán, Lucio Hernández Gutiérrez.

Garde nationale

Cette fusillade est la troisième en peu de temps sur la côte de Cancún, où se trouvent de nombreuses stations balnéaires. Le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador a envoyé la semaine dernière un bataillon spécial de la Garde nationale dans la région pour surveiller les plages. Les marines lourdement armés avec leurs gilets pare-balles sont censés dissuader les criminels.





Trafiquants de drogue

Le 5 novembre dernier, un groupe d’hommes armés a pris d’assaut la plage de Puerto Morelos, au sud de Cancún. Ils ont ouvert le feu et ont semé la panique parmi les touristes, qui se sont mis à l’abri.





Deux personnes ont été tuées. Selon les autorités, les victimes étaient deux trafiquants de drogue et l’incident était une querelle entre bandes rivales. Plusieurs cartels se disputent le lucratif commerce de la drogue dans la région. Il s’agit notamment du cartel de Jalisco, l’un des plus puissants du Mexique, et d’un gang affilié au cartel du Golfe, qui est considéré comme le plus ancien cartel du pays.





Des touristes tués

Cette affaire a eu lieu deux semaines après une fusillade similaire sur la terrasse d’un restaurant près de la plage de la station balnéaire de Tulum, à environ 130 kilomètres au sud de Cancún. Deux personnes ont été tuées et trois blessées. Les victimes sont un influenceur américano-indien de 25 ans originaire de San Jose, en Californie, et un touriste allemand de 35 ans, de Nuremberg. Les blessés sont deux hommes allemands et une femme néerlandaise.





Selon le ministère public néerlandais, il s’agissait d’un conflit entre des gangs rivaux qui vendent de la drogue dans les rues de la région. Lors d’une fusillade similaire en juin, deux trafiquants de drogue ont été abattus et un troisième a été blessé sur la plage près de Tulum.