G77 et la Chine : Les trois propositions de Xi Jinping pour une nouvelle ère de développement commun

Le Sommet du Groupe des 77 plus la Chine a pris fin, ce samedi, à La Havane, capitale de Cuba. Vendredi, le représentant spécial du président chinois Xi Jinping à cet événement, par ailleurs membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Li Xi, a tenu un discours pour soutenir que l’Empire du milieu entend travailler avec Cuba et les autres membres du G77 pour écrire de nouveaux chapitres de solidarité et de développement dans la coopération Sud-Sud, construire une communauté d'avenir partagé pour le Sud global et ouvrir une nouvelle ère du développement commun. Précisant que la Chine est le plus grand pays en développement au monde et membre naturel du Sud global.





Ainsi, il a soutenu que la coopération Sud-Sud joue un rôle croissant dans le maintien de la dynamique de l'émergence collective des pays en développement et la promotion d'une croissance régulière de l'économie mondiale. « Dans le même temps, l'unilatéralisme et l'hégémonisme continuent de gagner du terrain. En particulier, certains pays n'hésitent pas à imposer des sanctions unilatérales, à ériger des murs et des barrières, et à recourir au découplage et à la rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement, ce qui porte gravement atteinte aux droits, aux intérêts et à l'espace de développement légitimes des pays en développement », a-t-il regretté.





« La coopération Sud-Sud, c'est un choix stratégique que nous avons fait et non une approche de circonstance »





Li Xi a indiqué les propositions de son pays sur la coopération entre le «G77 et la Chine». « Premièrement, nous devons rester fidèles à notre engagement initial pour l'indépendance et l'émergence collective. Dans le contexte actuel, nous devons rester fidèles à notre engagement initial, porter les valeurs communes de l'humanité, rejeter fermement la confrontation des blocs et la mentalité de la Guerre froide, et continuer de travailler au règlement pacifique des divergences et différends entre États, afin de préserver ensemble la paix et la tranquillité dans le monde et de créer un environnement international favorable au développement », a fait savoir le représentant spécial de Xi Jinping.





Avant de poursuivre : « Deuxièmement, nous devons faire rayonner l'esprit d'équité, de justice, d'égalité et d'inclusion. (…). Troisièmement, nous devons poursuivre le développement, le redressement et la coopération gagnant-gagnant. Nous, le G77 et la Chine, devons renforcer la coordination de nos politiques macroéconomiques, développer activement de nouveaux moteurs pour le développement de nos pays, et engager une coopération, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté, de l'industrialisation, du développement vert, des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. »





Ce membre du PCC de renseigner que la coopération Sud-Sud est depuis toujours une priorité pour la Chine dans sa coopération avec le reste du monde. « C'est un choix stratégique que nous avons fait et non une approche de circonstance. Le Président Xi Jinping a avancé il y a dix ans la vision importante de construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité et l'Initiative "la Ceinture et la Route" », dit-il.





Le troisième Forum "la Ceinture et la Route" prévu en mi-octobre prochaine à Beijing





Il affirmera que « ces propositions chinoises contribuent à la préservation de la paix, à la promotion du développement et à l'approfondissement de la coopération, et offrent une plateforme importante pour approfondir la coopération Sud-Sud. La Chine fournit des aides au développement à plus de 160 pays, mène avec plus de 150 pays une coopération dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route", et coopère avec plus de 100 pays et organisations internationales pour promouvoir l'Initiative pour le développement mondial ».





Li Xi a profité de cette tribune pour rappeler que la Chine organisera, à la mi-octobre prochaine, à Beijing, le 3e Forum "la Ceinture et la Route" pour la Coopération internationale.





Awa FAYE (Beijing-Chine)