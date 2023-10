Gaza: trois journalistes palestiniens tués par des frappes israéliennes

Trois journalistes palestiniens ont été tués tôt mardi par une frappe aérienne israélienne visant un immeuble résidentiel près du port de pêche de la ville de Gaza, ont annoncé un syndicat de journalistes et un fonctionnaire.



Le syndicat local des journalistes a annoncé dans un communiqué "le martyre de trois journalistes dans la bande de Gaza lors de l'agression israélienne en cours". Le directeur du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas, Salameh Maarouf, a donné les identités des victimes: Said al-Taweel, Mohammed Sobboh et Hisham Nawajhah.