Gérald Darmanin dément avoir tenu des propos sur « les blédards » absents pour voter LFI

Une sortie aux relents racistes qui ont immédiatement provoqué un tollé, obligeant le premier flic de France à monter au créneau. « Ces propos sont purement faux et diffamatoires. À 24 heures du vote, c’est une grossière fake news. Je dépose plainte pour diffamation contre tous ceux qui la relaieront. La démocratie vaut mieux que les mensonges. Dimanche battons le RN », a riposté celui qui est présenté comme l’un des partisans de la dissolution dans l’entourage présidentiel.

L’article en question revient sur les coulisses qui ont précédé la décision (risquée) d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée, et évoque un argument électoral peu glorieux brandi par Gérald Darmanin en faveur d’un délai très court pour organiser ces élections législatives anticipées : « Le 7 juillet, les blédards seront partis et ne voteront pas LFI ». Autrement dit : miser sur l’abstention des citoyens ayant des origines maghrébines, perçus comme acquis à la cause de Jean-Luc Mélenchon.