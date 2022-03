Gérard Depardieu, proche de Poutine, appelle à “arrêter les armes et négocier”

Gerard Depardieu et Poutine

L'acteur français Gérard Depardieu, proche du président russe Vladimir Poutine, a appelé à "arrêter les armes et négocier" dans une déclaration à l'AFP mardi, au sixième jour de l'invasion russe de l'Ukraine.





"La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis: ‘Arrêtez les armes et négociez!’", a-t-il déclaré. Cet appel intervient alors que l'armée russe continue de se déployer pour tenter de prendre le contrôle de Kiev et que le centre de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine non loin de la frontière russe, est bombardé par l'armée russe, selon le gouverneur de la région.





Le monstre sacré du cinéma français, qui possède la nationalité française et russe, a appelé l'AFP au téléphone pour faire cette déclaration. Il avait obtenu un passeport russe en janvier 2013, sur fond de désaccord avec la politique fiscale du président François Hollande. "Je trouve ça normal de payer, mais pas à des cons qui pensent qu'ils font le bien", déclarait-il en 2014 à l'hebdomadaire Le Point.