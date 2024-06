Gironde : panne sur le réseau haute tension, 120.000 foyers sans électricité

Vers 08h30 ce dimanche s'est produit un incident aux causes encore non identifiées, conduisant le réseau à se mettre «en sécurité». RTE a annoncé la fin de l'incident et le rétablissement de l'alimentation électrique vers 11h00.









Une panne sur le réseau haute tension a occasionné dimanche des coupures de courant dans 120.000 foyers dans l'agglomération de Bordeaux et perturbé la circulation ferroviaire avant que l'électricité ne soit rétablie en fin de matinée, ont annoncé RTE et la SNCF.





Vers 08h30 s'est produit un incident aux causes encore non identifiées, conduisant le réseau à se mettre «en sécurité», a expliqué à l'AFP une porte-parole de RTE, gestionnaire du réseau électrique haute et moyenne tension. «C'est comme la maison: quand on aperçoit un incident sur notre réseau, il va automatiquement se mettre en sécurité et derrière ça peut occasionner des coupures», a-t-elle déclaré.









Trafic perturbé





RTE a annoncé la fin de l'incident et le rétablissement de l'alimentation électrique vers 11h00. Plusieurs quartiers de Bordeaux et plusieurs communes de l'est de l'agglomération bordelaise (Cenon, Bègles, Sainte-Eulalie, Latresne...) ont été concernés par cette panne, qui a affecté 120.000 foyers à son pic et perturbé notamment le réseau de tramways bordelais et la signalisation routière.