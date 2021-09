Google fait appel de son amende en France au sujet des droits voisins

Google a fait appel le 1er septembre 2021, de l'amende de 500 millions d'euros infligée en juillet par l'Autorité de la concurrence française dans le dossier des droits voisins

La firme américaine Google a fait appel mercredi de l'amende de 500 millions d'euros infligée en juillet par l'Autorité de la concurrence française dans le dossier des droits voisins. Il s'agissait d'une première décision d'une autorité de régulation européenne sur ce sujet.





"Nous sommes en désaccord avec certains éléments juridiques, et considérons que le montant de l'amende est disproportionné au regard des efforts que nous avons mis en place" pour appliquer les droits voisins, qui visent à rémunérer la presse pour la reprise de ses contenus par le moteur de recherche, a indiqué mercredi dans un communiqué Sébastien Missoffe, le directeur général de Google France.





Malgré cet appel, "nous reconnaissons le droit voisin, et nous restons engagés pour signer des accords en France" avec les éditeurs de presse, a-t-il précisé. L'appel du géant américain sera examiné par la cour d'appel de Paris.





Le 13 juillet, l'Autorité de la concurrence française avait condamné Google à une amende de 500 millions d'euros pour ne pas avoir négocié "de bonne foi" avec les éditeurs de presse sur l'application des droits voisins. L'Autorité avait par ailleurs ordonné à Google de "présenter une offre de rémunération pour les utilisations actuelles de leurs contenus protégés" aux éditeurs et agences de presse, sous peine de se voir infliger des astreintes qui pourront aller jusqu'à 900 000 euros par jour au total.





Mercredi, le géant américain a précisé qu'il avait pris des initiatives pour répondre à ces injonctions de l'Autorité de la concurrence, même s'il conteste l'amende qui lui est infligée. "Nous avons étendu notre offre à plus de 1 200 éditeurs de presse, modifié certains aspects de nos contrats, et nous partageons les données qui nous ont été demandées afin de nous conformer à la décision de l'Autorité de la concurrence", a indiqué Sébastien Missoffe.





D'abord un refus de Google de rémunérer les éditeurs...





Le conflit entre Google et les éditeurs de presse français concerne les droits que doit verser Google pour les contenus de presse – extraits d'articles, photos, vidéos, infographies... – qui apparaissent dans les pages de résultats lors d'une recherche de l'internaute.





Ces droits voisins sont explicitement prévus par une nouvelle législation européenne adoptée en 2019, immédiatement transposée en France. Google avait d'abord refusé de rémunérer les éditeurs, les estimant suffisamment rétribués par le trafic qu'il envoyait sur leurs sites.





En avril 2020, l'Autorité de la concurrence, saisie par des éditeurs de presse – Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), Alliance de la presse d'information générale (Apig), l'AFP –, avait enjoint à Google de négocier "de bonne foi" une rémunération avec les éditeurs de presse, en application de la loi.





Mais ces derniers et l'AFP avaient saisi l'Autorité de la concurrence en septembre 2020, estimant que Google ne respectait pas ses obligations. En parallèle de ce feuilleton juridique, Google a progressivement évolué vers une position plus conciliante.





... puis plusieurs accords en vue





L'Apig avait annoncé un accord cadre avec Google en janvier 2021, qui va être revu pour tenir compte de la décision de l'Autorité de la concurrence du 13 juillet.





Plusieurs médias (Le Monde, Le Figaro, Libération et L'Express) ont également annoncé être parvenus à des accords avec Google, accords qui doivent également être revus pour tenir compte de la décision de juillet.





De son côté, au moment de l'annonce de l'amende, l'AFP avait indiqué qu'elle était "proche" d'un accord avec Google. D'autres parties au dossier sont en train de préparer le terrain pour une application concrète des droits voisins, même si elles n'ont pas encore d'accord avec Google.