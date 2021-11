Grande première: un Airbus A340 pose ses roues en Antarctique

Un avion se pose en Antarctique

Le 2 novembre dernier, un A340 a atterri pour la première fois sur le sol de l’Antarctique. L’expérience va être reconduite prochainement afin de “transporter un petit nombre de touristes, aux côtés de scientifiques et de fret essentiel”.

En cinq heures, l’avion a rejoint le Continent Blanc en provenance de l’Afrique du Sud. Le vol a eu lieu le 2 novembre dernier mais l’annonce a été faite en début de semaine par Hi Fly, la société qui a réalisé l’expérience. L’Airbus a atterri sur une piste de 3.000 mètres de long en Antarctique. Carlos Mirpuri, le pilote, avait prévu le nécessaire en carburant pour effectuer l’aller-retour.





L’Airbus a “tenu ses promesses” selon Hi Fly. “Très fiable, confortable, avec un excellent dossier de sécurité, l’avion a été soigneusement choisi pour bien performer dans cet environnement extrême. Son autonomie exceptionnelle et sa redondance de quatre moteurs le rendent également idéal pour ce type d’opération à distance”, peut-on lire dans un communiqué. De nouveaux trajets sont prévus “cette saison”, afin de “transporter un petit nombre de touristes, aux côtés de scientifiques et de fret essentiel”.