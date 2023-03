Grèce: huit nouveaux suspects entendus dans l'enquête sur un réseau terroriste visant les juifs

Huit nouveaux suspects originaires du Pakistan sont entendus en Grèce dans l'enquête sur un réseau terroriste soupçonné de projeter des attaques contre des cibles juives à Athènes, a déclaré ce jeudi une source policière. «L'enquête visant à déterminer si d'autres personnes sont impliquées est en cours», a indiqué cette source à l'AFP.





Ces huit nouveaux suspects avaient déjà été détenus pour séjour irrégulier en Grèce et seraient, selon l'agence de presse nationale ANA, en «contact étroit» avec les deux hommes arrêtés mardi lors du premier coup de filet des autorités dans cette affaire. Ces deux Pakistanais âgés de 27 et 29 et originaires d'Iran sont soupçonnés d'avoir projeté une attaque contre un bâtiment de la communauté juive, fréquenté par des Israéliens, dans le centre d'Athènes et abritant une synagogue et un restaurant casher.





Accusation israélienne





Mardi, la porte-parole de la police grecque, Konstantina Dimoglidou, avait indiqué à l'AFP que «le cerveau» de l'opération serait «un Pakistanais qui vit en dehors de l'Europe». Une autre source policière, qui a souhaité rester anonyme, a indiqué que cette personne vivait en Iran. Israël a accusé Téhéran d'être derrière ce réseau et indiqué que son service de renseignement, le Mossad, avait permis d'éviter une attaque. L'ambassade d'Iran en Grèce a rejeté mercredi tout lien avec cette affaire