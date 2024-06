Grèce: pompiers et habitants luttent contre un incendie d’origine criminelle au sud d’Athènes

Le feu, attisé par des vents violents et de fortes chaleurs, a brûlé une maison et un local technique mercredi. Les flammes n’étaient pas encore maîtrisées ce jeudi.











«Depuis midi, nous avons eu un nouveau feu qui éclatait presque toutes les 10 minutes», a déclaré Vassilis Kikilias, ministre grec de la Protection civile et de la Crise climatique en Grèce à Reuters ce mercredi 19 juin. L’un des derniers en date s’est déclaré dans la banlieue sud d’Athènes. S’il a ravagé principalement des zones boisées et non habitées, une maison et un local technique ont tout de même été brûlés et deux localités évacuées. La circulation a par ailleurs été suspendue le long d'une autoroute principale reliant Koropi à la banlieue sud d'Athènes.





Cet incendie, que les pompiers ne sont pas parvenus à maîtriser pour le moment, serait d’origine criminelle, a annoncé le ministre grec. Des vents violents attisent les flammes, ce qui ne facilite pas le travail des soldats du feu. Aucun blessé n’est cependant à signaler.









«J'ai vu beaucoup de fumée derrière notre maison, il était très proche de nous. Il a fait le tour de la colline et est passé devant nous», a témoigné auprès de Reuters Anastasia Papadopoulou, habitante de la zone en feu.





Une soixantaine d’incendies s’est déclarée dans le pays en à peine 24 heures, dont 16 sont toujours actifs. Plusieurs centaines de pompiers ont été déployés pour tenter d’éteindre ces foyers.





Les feux de forêt sont fréquents dans le pays méditerranéen, mais sont devenus plus dévastateurs à mesure que les étés sont devenus plus chauds et plus secs, ce que les scientifiques lient au changement climatique. Il n’a pas plu dans la région d’Athènes depuis plusieurs semaines.





L’année dernière, un important feu s’est déclaré sur l’île de Rhodes. Les flammes avaient forcé 19.000 personnes à fuir et avaient entraîné la mort de 20 individus.