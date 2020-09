Grèce: un important incendie ravage le camp de migrants de Moria à Lesbos

Plusieurs feux se sont déclenchés, mercredi 9 septembre au petit matin, dans le camp de migrants de Moria, sur l'île grecque de Lesbos. Une opération de sauvetage d'envergure est en cours. L'île est déclarée en état d'urgence.















Selon les pompiers, « des feux épars dans la prairie autour du camp mais aussi à l'intérieur de la structure » mobilisent 25 sapeurs et dix véhicules pour évacuer ce camp surpeuplé de l'île grecque de Lesbos – l'un des pires d'Europe – qui héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile, quatre fois sa capacité d'accueil.





« La quasi-totalité du camp est en feu, aussi bien à l'intérieur que les tentes qui se trouvent à l'extérieur dans l'oliveraie. Des demandeurs d'asile fuient le camp à pied en direction du port de Mytilène mais sont bloqués par les véhicules des forces de l'ordre », a décrit un photographe de l'AFP sur place.





Selon le site d'information locale Lesvospost, plus de 3 000 tentes, des milliers de conteneurs, des bureaux de l'administration et une clinique au sein du camp ont été brûlés.









Stand by Me Lesvos, une association regroupant locaux et réfugiés, s'alarme sur Twitter : « Tout brûle, les gens fuient. Certains témoignages rapportent que des locaux bloquent le passage (des réfugiés) dans le village voisin ».





Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, selon les pompiers, qui font seulement état de quelques blessés légers en raison de l'inhalation de la fumée.





Des demandeurs d'asile révoltés





D'après l'agence de presse grecque ANA, les feux auraient été déclenchés suite à la révolte de certains demandeurs d'asile qui devaient être placés en isolement, ayant été testés positifs au coronavirus ou proches d'une personne ayant été détectée positive. La semaine dernière, les autorités ont détecté un premier cas de coronavirus dans le camp de Moria et ont mis le camp en quarantaine.





Après la réalisation de 2 000 tests de dépistage, 35 personnes ont été détectées positives au Covid-19 à Moria. « Seulement une personne a présenté des symptômes, les 34 autres sont asymptomatiques », a assuré le communiqué du ministère grec des Migrations. « Les 35 personnes positives au coronavirus ont été transportées dans un espace prévu pour leur isolement », a aussi précisé le ministère.





Tensions









De strictes mesures de circulation ont été imposées dans les camps de migrants depuis la mi-mars. Le gouvernement n'a jamais levé ces restrictions malgré les critiques des ONG des droits de l'homme jugeant ces mesures « discriminatoires » alors que la décision a été prise de déconfiner le pays début mai.





Ces ONG dénoncent l'enfermement des demandeurs d'asile dans ces structures qui ne sont pas adaptées pour mettre en place les mesures barrières nécessaires. Le camp de Moria a été, ces dernières années, à maintes reprises décrié pour son manque d'hygiène et son surpeuplement par les ONG qui appellent régulièrement les autorités grecques à transférer les demandeurs d'asile les plus vulnérables vers le continent.





Les émeutes et bagarres sont devenues quasi quotidiennes dans le camp de Moria. De janvier à fin août, cinq personnes ont été poignardées dans plus de 15 attaques. En mars dernier, une fillette avait perdu la vie dans un conteneur brûlé. En septembre 2019, deux personnes étaient également décédées dans un incendie.