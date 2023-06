Grenoble : une fusillade fait six blessés

Les forces de l'ordre sont intervenues aux alentours d'une heure du matin, dans le quartier de la Villeneuve. Le pronostic vital des blessés n'est plus engagé.







Six personnes ont été blessées à Grenoble dans la nuit de lundi à mardi, a appris Le Figaro d'une source judiciaire, confirmant une information du Dauphiné Libéré . Selon le quotidien, les forces de l'ordre ont été dépêchées pour intervenir dans le quartier de la Villeneuve vers 1 heure du matin, alertées par des habitants ayant entendu des coups de feu.