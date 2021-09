Greta Thunberg à Berlin: “les partis politiques n’en font pas assez”

Greta Thunberg, Activiste, ecologiste

Deux jours avant les législatives allemandes, des milliers de défenseurs de l'environnement, menés par Greta Thunberg, manifestent vendredi dans tout le pays pour mettre la pression sur les candidats et réclamer des mesures décisives contre le réchauffement climatique à l'occasion du "scrutin du siècle".





Aux cris "Stop au charbon", une foule bigarrée s'est rassemblée à la mi-journée face au Reichstag, où siègent les députés allemands, déployant banderoles et drapeaux.

"La terre a la fièvre", "Il s'agit de notre avenir", "Vote" proclamaient les pancartes brandies par une majorité de manifestants adolescents, mais également des familles venues avec de jeunes enfants.





Le message est adressé aux candidats en lice pour remplacer Angela Merkel à la chancellerie, à l'issue d'un vote à suspense, dimanche, dont les jeux restent totalement ouverts.





Pour l'avenir de la planète, il s'agit du "scrutin du siècle", a affirmé à l'AFP Luisa Neubauer, responsable en Allemagne du mouvement "Fridays for future".





"Le grand changement ne sera possible que si nous mettons la pression dans la rue (...)", assure cette militante de 25 ans.





"Fridays for future", lancé en 2018 et devenu la tribune de la "génération climat", organise vendredi sa 8e "grève" dans plus de 70 pays, avec 470 mobilisations prévues en Allemagne.





La militante écologiste Greta Thunberg a reproché vendredi aux partis politiques de “ne pas en faire assez” pour lutter contre le réchauffement, dans un discours adressé à des milliers de personnes mobilisées à Berlin pour défendre le climat, à deux jours des législatives allemandes.





“Oui, nous devons voter et vous devez voter. Mais n’oubliez pas que le vote seul ne suffira pas. Nous devons continuer à descendre dans la rue et à exiger de nos dirigeants qu’ils prennent des mesures concrètes en faveur du climat”, a lancé l’activiste suédoise.

Derniers meetings

Dans la dernière ligne droite avant les législatives, les sondages prédisent un match serré entre les sociaux-démocrates en tête avec 25% des intentions de vote et le camp conservateur (CDU/CSU), remonté à 23% selon un dernier sondage Civey jeudi.





Les Verts, à l'issue d'une campagne jugée décevante, obtiendraient quant à eux 15% des intentions de vote en s'adjugeant la troisième place, devant le parti libéral (12%).





Leur candidate, Annalena Baerbock, s'est jointe vendredi à la manifestation pour le climat organisée à Cologne (ouest) avant de boucler sa campagne non loin de là, à Düsseldorf.





À 48 heures d'un vote dont les résultats seront scrutés dans toute l'Europe, le candidat des conservateurs, Armin Laschet, est attendu à Munich aux côtés d'Angela Merkel.





Après s'être tenue en retrait de la campagne, la dirigeante, qui quittera l'arène politique après 16 ans de pouvoir, ne ménage plus ses efforts pour soutenir le chef de son parti, fragilisé par son manque de popularité et ses faux pas.





Elle sera encore à ses côtés samedi pour un tout dernier rassemblement dans le fief d'Armin Laschet, à Aix-la-Chapelle.





Prétendant sérieux à la chancellerie, le social-démocrate Olaf Scholz, ministre des Finances et vice-chancelier du gouvernement sortant, doit s'exprimer vendredi à Cologne avant un ultime déplacement, samedi, dans la circonscription de Potsdam où il brigue un mandat de député.





Défi majeur

Dans leurs programmes électoraux, les trois principaux candidats ont fait de la protection de l'environnement l'une de leurs priorités pour les quatre prochaines années, s'engageant à agir pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5°C.





Pendant la campagne électorale, à la mi-juillet, l'Allemagne a été frappée par des inondations meurtrières, qui ont fait plus de 180 morts dans l'ouest du pays et sont directement liées au changement climatique, selon les experts.





L'objectif de neutralité climatique en 2045 fait consensus entre les partis allemands, tout comme le développement des énergies renouvelables. Mais les moyens d'y parvenir font débat, entre la gauche favorable à une large intervention de l'État et la droite qui mise sur le secteur privé.





Dans un récent rapport, l'ONU a conclu que limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5°C est impossible sans une réduction immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre.





L'Accord de Paris de 2015 sur le changement climatique appelait à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C au-dessus du niveau pré-industriel, et dans l'idéal à 1,5°C.