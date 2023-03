Grèves contre la réforme des retraites : «Il ne faut pas gêner le bac», estime Laurent Berger

«Il faut que cela puisse se faire dans bonnes conditions [...]. Mais quand il y a une telle colère, je peux souhaiter ce que je veux [...], la colère, elle est là», a déclaré, de son côté, Philippe Martinez, dimanche.





Les lycéens vont-ils pouvoir passer leur baccalauréat dans de bonnes conditions ? Alors que le mouvement social contre la réforme des retraites se poursuit et que les mobilisations vont continuer la semaine prochaine, la menace de grèves paralysant la bonne tenue des examens plane au-dessus de ce rendez-vous central pour les jeunes étudiants.





Les épreuves dites de spécialité vont débuter dès ce lundi, jour d'examen des motions de censure déposées par les oppositions à l'Assemblée nationale. Or, ce jour-là, des mobilisations, par exemple dans les transports, pourraient empêcher les lycéens de composer dans de bonnes conditions. En outre, des syndicats de l'éducation - dont la CGT Éducation, FO, Sud Éducation et la SNES-FSU - ont appelé à poursuivre la mobilisation «pendant le bac» : les organisations «ont déposé un préavis de grève qui couvre la période des épreuves de spécialités». Si le gouvernement refuse de reculer, «elles appellent tous les collègues à décider de la poursuite de l'action et à poursuivre la mobilisation pendant les épreuves de spécialité y compris par la grève des surveillances là où cela est possible».





Tous les syndicats ne sont toutefois pas d'accord avec cette stratégie. Interrogé sur BFMTV dimanche, le patron de la CGT a estimé que les épreuves devaient pouvoir se passer «le mieux possible», sans pour autant appeler directement à éviter toute mobilisation ces jours-là : «Il faut que cela puisse se faire dans bonnes conditions [...]. Mais quand il y a une telle colère, je peux souhaiter ce que je veux [...], la colère, elle est là», a déclaré Philippe Martinez. Le syndicaliste a par ailleurs rejeté la faute d'éventuelles perturbations sur le gouvernement, soulignant que c'est à lui de reculer sur son projet pour que la mobilisation s'apaise.





Dans un entretien à paraître dans Libération , le patron de la CFDT a quant à lui tenu un discours plus direct : «Il ne faut pas gêner le bac», a plaidé Laurent Berger. «Pour un jeune en terminale, le mois de mars est un stress total [...]. Cette période est déjà très dure pour eux. Si, en plus, ils ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès, on n'aide personne. La CFDT est claire là-dessus : on ne gêne pas le bac», a-t-il expliqué.





Un «dispositif spécifique» pour les épreuves du 20, 21 et 22

Reste à voir si ce message sera entendu. Certaines organisations semblent déterminées à poursuivre leur action : «La reconduction de la grève est une nécessité dans l'éducation nationale, aux côtés des autres secteurs qui sont - depuis plusieurs semaines pour certains - dans la bataille. Dans les lycées, la question de la grève des surveillances des épreuves de spécialité baccalauréat à partir de lundi doit se poser», a écrit Sud éducation Paris sur Twitter, ce dimanche.