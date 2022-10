Grosse frayeur pour une ministre française à Orly

Caroline Cayeux, ministre

Caroline Cayeux, ministre déléguée française chargée des Collectivités territoriales, était à bord de l’avion de la compagnie Fly Amelia qui est sorti de piste ce jeudi soir à l’aéroport d’Orly, relate France info. Sortie de piste de retour de Rodez : plus de peur que de mal. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Merci pour vos messages de sympathie, et un immense merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes de l’aéroport d’Orly pour leur professionnalisme. pic.twitter.com/kVNkXoTv5a — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) October 20, 2022





Un atterrissage pour le moins mouvementé. De retour à l’aéroport d’Orly (Paris) avec 39 passagers à bord ce jeudi soir, vers 19h30, l’appareil a en effet été pris dans un “gros orage” et violemment ballotté par le vent: “On a eu peur (...) L’avion a eu du mal à s’arrêter en raison des intempéries”, confie Caroline Cayeux à France info, avant de remercier le pilote, l’équipage, les pompiers et la sécurité civile.





“Le pilote nous l’avait annoncé”

Les passagers avaient été prévenus que l’atterrissage allait être difficile: “Un quart d’heure avant d’atterrir, le pilote nous l’avait annoncé”, raconte la ministre. “Il ne pouvait pas éviter un gros orage, que nous allions donc atterrir et que ça serait un peu sportif”, précise-t-elle. “Et puis, finalement, on a atterri un peu secoués. L’avion se pose, je me dis ‘c’est bon, on s’est débrouillés’. Mais en fait, il ne s’est jamais arrêté”, poursuit-elle.





L’avion a finalement terminé sa course “dans un champ”, à “200 mètres” de la piste, environ. Personne n’a été blessé. La ministre a justifié le recours à l’avion par la durée excessive d’un voyage en train vers Rodez (“sept heures”), dans l’Aveyron.