Guadeloupe : le Premier ministre Jean Castex entre fermeté et dialogue

Depuis plusieurs jours, la Guadeloupe est en proie aux violences. Une « crise explosive » qui inquiète l'exécutif. Jean Castex a échangé lors d'une visoconférence avec les élus de l'île antillaise ce lundi soir 22 novembre. Appelant au calme, il a annoncé une « instance de dialogue ».



C'est d'abord un message de fermeté que Jean Castex a voulu envoyer aux responsables des violences en Guadeloupe. « La situation que connaît la Guadeloupe depuis quelques jours est d'une particulière gravité, a insisté le Premier ministre. Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. »



Pas question pour le gouvernement de donner l'impression de faiblir, analyse Valérie Gas, journaliste au service politique de RFI. À entendre Jean Castex, la crise sanitaire est un « prétexte » et sous couvert de protester contre l'obligation vaccinale des soignants, « il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller ».





L'objectif prioritaire de l'exécutif est donc bien le rétablissement de l'ordre public et le retour au calme, sans transiger sur l'obligation vaccinale des soignants, Jean Castex l'a réaffirmé.