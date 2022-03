Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron craint une famine en « Afrique » dans les 12 à 18 mois

Macron alerte sur une risque de Famine en Afrique

Le sommet de Versailles qui s’est tenu, les 10 et 11 mars dernier, a réuni les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Européenne et les institutions du continent. La guerre en Ukraine était au centre des échanges. L’autre problématique abordée, en corrélation avec le premier point, concernait la réduction des dépendances stratégiques notamment sur les produits d’alimentation. A ce sujet, le Président français, Emmanuel Macron, a tiré la sonnette d’alarme sur les répercussions que pourrait avoir la guerre en Ukraine sur les continents européen et africain aussi





« Nous avons d’autres sujets où nous devons bâtir notre indépendance et notre souveraineté : la stratégie alimentaire. Dans un contexte où, qu’il s’agisse des céréales, l’Ukraine et la Russie sont deux marchés très importants. Notre Europe est, d’ores et déjà, déstabilisée par la guerre à cet égard. Elle le sera encore dans 12-18 mois en raison de ce qui ne peut être planté en ce moment en Ukraine. Et l’Europe et l’Afrique, seront très profondément déstabilisées sur le plan alimentaire », a-t-il avertit.





Pour le président en exercice de l’Union Européenne, il faut impérativement réagir et redéfinir ses axes : « Il nous faut là aussi nous préparer et réévaluer nos stratégies de productions pour d’abord défendre notre souveraineté alimentaire et protéinique en Europe. Mais pouvoir aussi définir et ré-évaluer une stratégie à l’égard de l’Afrique, sans quoi plusieurs pays en Afrique seront touchés, dans la période de 12 à 18 mois, par des famines en raison précisément de la guerre ».