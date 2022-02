Guerre en Ukraine : jusqu'où Vladimir Poutine va-t-il aller ?

Vladimir Poutine a lancé jeudi une «opération militaire spéciale» qui s'avère être une véritable invasion de l'Ukraine. L'armée russe pénètre en plusieurs points du pays sans que l'on sache quel est réellement l'objectif du président russe. Plusieurs scénarios sont sur la table.



Selon les gardes-frontières ukrainiens, «des véhicules militaires russes, y compris des blindés, ont violé la frontière» dans les régions de Tcherniguiv (au nord, à la frontière bélarusse), de Soumy, Lougansk et Kharkiv (à l'est, côté russe) ainsi qu'au nord de Kiev, la capitale. L'armée russe aurait également emprunté le passage de la Crimée, au sud, annexée en 2014.





Les frappes aériennes frappent elles tout le pays, ce qui laisse craindre une attaque sur l'ensemble de l'Ukraine et non sur le seul front est.





L'est de l'ukraine, première étape ?



Le premier objectif territorial de Vladimir Poutine pourrait être de conquérir l'ensemble du Donbass. En effet, les Républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR) ne contrôlent pas l'ensemble des régions administratives qu'elles prétendent représenter, bien qu'elles en revendiquent la totalité du territoire.





Moscou pourrait donc déployer ses troupes pour chasser les forces gouvernementales des territoires qui résistent encore aux séparatistes pro-russes. Vladimir Poutine a en effet déclaré mardi que son pays reconnaissait la souveraineté des séparatistes sur l'ensemble des régions de Lougansk et de Donetsk, et pas seulement sur les zones actuellement sous leur contrôle.